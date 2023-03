Hace poco me hicieron una pregunta extraña mientras daba un discurso en Santiago de Chile sobre el futuro de América Latina. Un hombre en la audiencia me preguntó qué pensaba sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pesar de que no había mencionado a El Salvador ni a su líder durante mi presentación.

Cuando le respondí que Bukele es un autócrata electo y que no existe un buen dictador, el hombre cortésmente sacudió la cabeza y se sentó. Estaba claramente decepcionado. Más tarde ese día, comentando este intercambio con un grupo de académicos chilenos, me dijeron que Bukele se ha convertido en un héroe para muchos chilenos. Los homicidios y los robos violentos han aumentado tanto que un número creciente de personas dicen que necesitan urgentemente un líder fuerte como el presidente salvadoreño para tomar medidas enérgicas contra los delincuentes, dijo el grupo. Bukele, el hombre de 41 años que medio en broma se llama a sí mismo “el dictador más genial del mundo”, es muy popular en El Salvador, y cada vez más en toda América Latina, debido a su represión masiva contra las pandillas de su país.

Según InsightCrime.org , un grupo de expertos especializado en delincuencia en las Américas, la tasa de homicidios de El Salvador se desplomó en 2022 a solo 495 casos, frente a los 1,147 del año anterior. La “represión decisiva de Bukele contra las pandillas redujo enormemente la tasa de homicidios, aunque a costa de abusos supuestamente sistemáticos contra los derechos humanos”, dijo el grupo.

De hecho, la tasa de homicidios de El Salvador había estado cayendo desde 2015, cuando el país se clasificó como el más violento de América. Pero Bukele aceleró la tendencia el año pasado al usar poderes de emergencia para encerrar a 62,972 personas, o casi el 2% de la población adulta del país, según datos del gobierno.

Bukele fue noticia en todo el mundo recientemente cuando transfirió a cientos de detenidos a una nueva “megacárcel” que puede albergar hasta 40,000 personas. El presidente lo describe con orgullo como el centro de detención más grande de América.

Bukele luego publicó un video elaborado en el que se puede ver a cientos de prisioneros varones obligados a correr en fila mientras están inclinados, sin camisa y en ropa interior blanca, con las tropas del gobierno observándolos de cerca. El video fue la comidilla del día en la mayoría de los países latinoamericanos.

Pero hay varias razones para desconfiar de las tácticas de Bukele. Primero, en lugar de ser un campeón de la ley y el orden, Bukele ha estado negociando con las pandillas de su país durante años, según varios informes de investigación del muy respetado periódico digital El Faro de El Salvador. Citando una acusación recientemente revelada del Departamento de Justicia de EE. UU. contra 13 pandilleros de la MS-13, El Faro informó que el gobierno de Bukele protegió a pandilleros buscados por delitos en los Estados Unidos.

El gobierno salvadoreño, entre otras cosas, protegió a los líderes de pandillas encarcelados de la extradición y redujo sus sentencias a cambio de reducir el número de asesinatos y apoyar al partido gobernante en elecciones clave. Registros penitenciarios separados muestran numerosas visitas de funcionarios del gobierno a la prisión para reuniones con líderes de pandillas, informó El Faro.

La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., revelada el 23 de febrero, dice que Bukele hizo acuerdos con las pandillas, “que beneficiaron políticamente al gobierno de El Salvador”. Juan Pappier, un especialista en América Latina del grupo de defensa Human Rights Watch, me dijo que no es casualidad que Bukele publicara su video del traslado de los detenidos a su megacárcel solo unas horas después de que se publicara la acusación de Estados Unidos.

“El video del traslado de prisioneros era una cortina de humo”, me dijo Pappier. “Es un esfuerzo por eclipsar la evidencia más reciente de que Bukele ha estado negociando con las pandillas todo el tiempo”.

En segundo lugar, bajo el “estado de excepción” de Bukele impuesto hace casi un año, los encarcelamientos masivos a menudo se llevan a cabo sin el debido proceso. Muchos de los detenidos pueden no haber cometido ningún delito y pueden permanecer tras las rejas durante dos años sin cargos formales, dicen grupos de derechos humanos. Entre los detenidos hay 1.082 adolescentes y 1.246 menores de edad, según cifras oficiales .

En tercer lugar, existe una seria posibilidad de que las negociaciones de Bukele con las pandillas solo hayan ayudado a reducir los homicidios temporalmente, sin dañar seriamente a las pandillas ni ayudar a abordar las causas fundamentales que impulsan a los jóvenes a unirse a ellas.