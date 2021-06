Amar a San Pedro aún en pandemia

Dios me ha permitido vivir los suficientes años para haber visitado San Pedro Sula, literalmente, miles de veces. Desde llegar en aquellos aviones DC3 al aeropuerto de Barandillas, pasando por los “Electra” de la desaparecida Sahsa, hasta los “jets” de Taca, Copa o Avianca. Y hasta hubo una ocasión, después del huracán Francelia, en que aterrice en una avioneta en El Cacao. Por supuesto la mayoría de las veces lo hice en mi automóvil y en autobuses, pero siempre con un cariño muy especial. Ahora, en estos tiempos de pandemia, no he podido ir desde 2020. Y anhelo el momento en que pueda hacerlo nuevamente.



¿Qué significa San Pedro para mí? Yo, un mexicano que llegó muy joven de visita como vendedor, fue ahí donde conocí a Margarita y donde nos hicimos novios. Siempre he considerado que casarme con esta sampedrana ha sido una de las mayores bendiciones de mi vida. Hoy, viviendo en Tegucigalpa, con 56 años casados, tenemos 4 maravillosos hijos y 6 formidables nietos. Y anhelamos ir pronto a San Pedro donde viven mi hija mayor y mi hijo menor, la familia de parte de mi esposa y una cantidad de entrañables amigos. San Pedro Sula, ahora en tiempo de pandemia, se ha reinventado, pero no se ha detenido.



El espíritu tan especial de sus habitantes, creando nuevas ideas, lo demuestra. Se han abierto pasos a desnivel para facilitar la circulación de los autos. Muchos negocios nunca cerraron y otros se han creado. En Dale Carnegie Honduras, aprovechando la experiencia de muchos años en presentaciones live online de la Organización Carnegie Mundial, ahora se presentan también aquí, virtualmente, con un éxito sorprendente. Y ahora que se ve una luz al final del túnel, siento que esta ciudad acelerará su formidable progreso. Volveremos a visitar el San Pedro de mis amores y abrazar a los hijos que solo hemos visto todo este tiempo por Zoom.

Y reencontrarnos con los graduados de los Programas Dale Carnegie en esa pujante Costa Norte. Entre tanto, me declaro un mexicano enamorado de San Pedro Sula



LO NEGATIVO: Hoy no quiero pensar en nada negativo, San Pedro Sula está de aniversario.



LO POSITIVO: Tener la certeza de que lo mejor de la historia de esta ciudad está aún por escribirse.