Resiliencia, reinventar

La pandemia del covid-19 ha dado lugar a que se empleen palabras que han estado escondidas, diría yo guardadas; y otras son inventadas. Y uno de esos vocablos engavetados es “resiliencia” cuyo significado general ha sido “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado a una situación adversos”; pero esta definición ha adquirido otros significados quizá por analogía, por asociación o por extensión, como esta:

“Capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro”.



La resiliencia es posible porque en ocasiones las circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban latentes y que el individuo desconocía hasta el momento: “El piloto de jets Roberto Pinzón Canales perdió su plaza en United a raíz de la pandemia, por lo que al quedar lleno de problemas económicos se aprestó a convertirse en agricultor en cultivo de granos básicos pese a que nunca tuvo experiencia en ese campo; y le ha ido muy bien con sus cosechas”, en este caso hay resiliencia, pues Pinzón sin saber que era un agricultor tenía ese potencial, y la necesidad lo hizo descubrir tal aptitud.



Pero la resiliencia no es imitar lo que hace otro: “El juvenil carrilero se las ingenia para sobrevivir tras la crisis provocada por el covid-19 en el país y ha dispuesto entrenar niños”, “El coronel Apolonio de Jesús Buitrago fue dado de baja del Ejército debido a un problema con sus superiores, por lo que para no sufrir calamidades ideó poner un empresa de seguridad”, en estos dos ejemplos no hay resiliencia porque nada se ha descubierto: un jugador de fútbol casi siempre lleva en su mente ser entrenador al dejar de jugar; un militar en retiro (más si es obligatorio) generalmente piensa en fundar grupos de trabajo relacionados con su trabajo. Resiliencia implica descubrir habilidades para readaptarse a los cambios fortuitos, no es imitar, sino crear, como se dice ahora: reinventar, es decir, volver a buscar una cosa desconocida, volver a crear, volver a imaginar.