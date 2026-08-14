Terremoto en Colombia
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Boletines
Edición PDF
Inicio
·
Opinión
·
Caricatura
Inmunizados
Darío Banegas
seguir +
Actualizado: 14 de agosto de 2026 a las 00:00
-
Darío Banegas
Autor marcado para seguir
Únete a nuestro canal de WhatsApp
Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Unirme Ahora
Darío Banegas
Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Videos Recomendados
Últimas Noticias
Deportes
Davis Flow y Platense toman decisión final: Esto hizo el tiktoker
Redacción La Prensa
Sucesos
Dos mujeres son asesinadas en menos de 24 horas en Comayagua y Nacaome, Valle
Redacción La Prensa
Deportes
¡Noche de gloria para Marathón! Golea en Guatemala y sueña en grande
German Alvarado
Deportes
Así se conocieron Virginia y Emilio: ocurrió algo que nadie esperaba
Redacción La Prensa
Sucesos
Stephanie López desapareció tras salir de su trabajo en La Lima; su padre está desesperado
Eunice Martínez
Sucesos
Mujer que golpeó a su madre en La Ceiba, también es acusada por maltrato a su hijo de 16 años
Carlos Molina
Sucesos
"La Chela" es enviada a penal de El Progreso por supuesto tráfico de drogas
Redacción La Prensa
Sucesos
Condenan a 18 años de prisión a hombre que le quitó la vida a enfermera Elvia Gómez
Redacción La Prensa