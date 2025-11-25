Ucrania se enfrenta a un invierno sin luz ni gas tras ataques rusos

Por Constant Méheut y Olha Konovalova / The New York Times Internacional
Kiev, Ucrania — Tres inviernos de ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana han enseñado a Oleksandra Kovalenko ya su familia a vivir en la oscuridad. Cuando se va la luz, recurre a baterías externas y los niños hacen sus tareas con linternas en el frente. Si los apagones se prolongan, van a un centro comercial a recargar sus dispositivos.
“Todos nos hemos adaptado más o menos”, dijo Kovalenko.
Lo que hizo soportables esos inviernos de guerra, añadió, fue el suministro constante de gas que mantenía la estufa encendida y los radiadores calientes en su departamento en las afueras del norte de Kiev, donde vive con su madre, su esposo y sus dos hijos.
Pero Rusia ha extendido sus ataques de la red eléctrica ucraniana a su infraestructura de gas, atacando pozos, depósitos, gasoductos y otros componentes críticos. Los Kovalenko se preguntan si están a punto de perder algo que los ha sostenido durante los meses más fríos de la guerra.
“Si de alguna forma podemos vivir sin electricidad, pero entonces vivir sin gas —me da miedo ni imaginarlo”, dijo Kovalenko, de 37 años. “No quiero”.
Es un escenario de pesadilla que las autoridades dicen representa el intento más reciente de Rusia por destruir la resiliencia ucraniana tras años de mortíferos ataques contra zonas residenciales e incesantes bombardeos a centrales eléctricas que han dejado a millones de personas a oscuras.
El gas, en riesgo tras la guerra
En las últimas semanas, las autoridades han advertido que Ucrania podría enfrentar el invierno más crudo desde la invasión a gran escala en febrero del 2022.
El gas es la fuente de calefacción y combustible para cocinar del 80 por ciento de los hogares ucranianos, dice Sergii Koretskyi , director ejecutivo de Naftogaz, el gigante paraestatal del gas. La mayoría de los edificios de departamentos dependen de sistemas de calefacción central que funcionan con gas.
Durante los primeros tres años de la guerra, Moscú evitó en gran medida atacar la red de gas de Ucrania porque se usaba para transportar gas ruso a Europa. Pero el 1 de enero salió de fluir gas ruso por Ucrania. En febrero y marzo, drones y misiles destruyeron cerca del 40 por ciento de la capacidad de producción de gas ucraniana, afirmó Koretskyi. Naftogaz dedicó el verano a reparar la infraestructura y en septiembre había recuperado prácticamente toda su capacidad.
Pero las instalaciones de Naftogaz fueron atacadas siete veces el mes pasado, dejando fuera de servicio el 60 por ciento de su capacidad de producción, declaró un funcionario europeo que habló en anonimato. Algunas ciudades han sufrido escasez temporal de gas y los expertos advierten que si los ataques continúan, millones de personas podrían tener dificultades para mantener sus hogares calientes. Ahora crece el temor de que si Rusia no logró doblegar a Ucrania sumiéndola en la oscuridad, sí lo consiga sumiéndola en el frío.
Koretskyi dijo que Naftogaz se apresuraba a importar millas de millones de metros cúbicos de gas. El Presidente Volodymyr Zelensky ha instalado a los líderes europeos para garantizar el suministro de gas y financiamiento mientras su Gobierno explora la compra de gas natural licuado estadounidense.
Tetyana Viter , de 40 años y residente de Kiev, relató que se despertó sobresaltada a fines de octubre cuando un misil impactó en unas instalaciones de gas.
“Me asomé a la ventana y pensé: ¿Qué es eso?”, dijo. "Y justo un segundo después —un impacto. Giro la cabeza y ya hay fuego".
Viter, una florista, huyó de Ucrania el primer año de la guerra y regresó hace un año. Previendo cortes de luz, rentó un departamento con calefacción a gas.
“Pensé que era la mejor decisión, específicamente por el gas”, dijo. “Entonces no había ningún problema con el gas, sólo con la electricidad”.
Koretskyi dijo que Ucrania ahora necesita importar 4,4 mil millones de metros cúbicos de gas para pasar el invierno, con un costo aproximado de 2 mil millones de dólares. Ya ha conseguido casi tres cuartas partes del financiamiento, señaló, pero podría necesitar más si persisten los ataques.
Koretskyi instó a los ucranianos a usar el gas con moderación, diciendo: “Cada metro cúbico importa”.
