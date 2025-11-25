Ucrania se enfrenta a un invierno sin luz ni gas tras ataques rusos

Por Constant Méheut y Olha Konovalova / The New York Times Internacional Kiev, Ucrania — Tres inviernos de ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana han enseñado a Oleksandra Kovalenko ya su familia a vivir en la oscuridad. Cuando se va la luz, recurre a baterías externas y los niños hacen sus tareas con linternas en el frente. Si los apagones se prolongan, van a un centro comercial a recargar sus dispositivos. “Todos nos hemos adaptado más o menos”, dijo Kovalenko. Lo que hizo soportables esos inviernos de guerra, añadió, fue el suministro constante de gas que mantenía la estufa encendida y los radiadores calientes en su departamento en las afueras del norte de Kiev, donde vive con su madre, su esposo y sus dos hijos.

Pero Rusia ha extendido sus ataques de la red eléctrica ucraniana a su infraestructura de gas, atacando pozos, depósitos, gasoductos y otros componentes críticos. Los Kovalenko se preguntan si están a punto de perder algo que los ha sostenido durante los meses más fríos de la guerra. "Si de alguna forma podemos vivir sin electricidad, pero entonces vivir sin gas —me da miedo ni imaginarlo", dijo Kovalenko, de 37 años. "No quiero". Es un escenario de pesadilla que las autoridades dicen representa el intento más reciente de Rusia por destruir la resiliencia ucraniana tras años de mortíferos ataques contra zonas residenciales e incesantes bombardeos a centrales eléctricas que han dejado a millones de personas a oscuras.

El gas, en riesgo tras la guerra