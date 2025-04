Trump envalentona a los aspirantes a autócratas en el mundo

The New York Times

Y las propias acciones de Trump —vengándose de sus rivales políticos, atacando a bufetes de abogados, periodistas y universidades, y cuestionando la autoridad del poder judicial— ofrecen nuevos modelos para líderes elegidos democráticamente en países como Serbia e Israel que han demostrado su disposición a traspasar los límites de sus propias instituciones.

“Hay un gran envalentonamiento”, afirmó Rosa Balfour, directora para Europa del Carnegie Endowment for International Peace. “Lo que dice Trump resuena con fuerza aquí. Pero también lo que no hace Estados Unidos. No castiga ni condena ningún intento de socavar el Estado de derecho ni la democracia. No hay repercusiones”.