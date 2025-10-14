Las Vegas enfrenta tiempos difíciles

The New York Times

Por: Claire Fahy/The New York Times

Justo al norte del Strip de Las Vegas yace un cementerio de reliquias que evocan grandes ambiciones.

Letreros de metal abollados, con luces de neón zumbando, yacen en el polvo del desierto, dándote la bienvenida a una Ciudad tan variada como sus negocios desaparecidos —las plumas rosas del Flamingo Las Vegas Hotel and Casino original, o la cereza carmesí en una copa de martini del Red Barn, homenaje a uno de los primeros bares gay de la Ciudad.

Son recordatorios de lugares que cerraron hace mucho tiempo en una Ciudad que ha seguido reinventándose.

El Museo del Neón conservó estos recuerdos para celebrar “el vibrante pasado, presente y futuro” de Las Vegas. Pero ahora, la palabra “vibrante” parece no encajar con el momento.

Mark Rumpler, de 66 años, un imitador de Elvis desde hace mucho tiempo, tenía una palabra diferente: “Canijo”.

“Fue un verano de zozobra”, dijo Sean McBurney, ejecutivo de Caesars Entertainment, empresa que opera varios casinos y resorts en el Strip, incluyendo el Caesars Palace.