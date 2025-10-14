Las Vegas enfrenta tiempos difíciles

Por: Claire Fahy/The New York Times
Justo al norte del Strip de Las Vegas yace un cementerio de reliquias que evocan grandes ambiciones.
Letreros de metal abollados, con luces de neón zumbando, yacen en el polvo del desierto, dándote la bienvenida a una Ciudad tan variada como sus negocios desaparecidos —las plumas rosas del Flamingo Las Vegas Hotel and Casino original, o la cereza carmesí en una copa de martini del Red Barn, homenaje a uno de los primeros bares gay de la Ciudad.
Son recordatorios de lugares que cerraron hace mucho tiempo en una Ciudad que ha seguido reinventándose.
El Museo del Neón conservó estos recuerdos para celebrar “el vibrante pasado, presente y futuro” de Las Vegas. Pero ahora, la palabra “vibrante” parece no encajar con el momento.
Mark Rumpler, de 66 años, un imitador de Elvis desde hace mucho tiempo, tenía una palabra diferente: “Canijo”.
“Fue un verano de zozobra”, dijo Sean McBurney, ejecutivo de Caesars Entertainment, empresa que opera varios casinos y resorts en el Strip, incluyendo el Caesars Palace.
Caída de turismo
Aaron Berger, director ejecutivo del Museo del Neón, afirmó que los problemas de crecimiento de Las Vegas no son nuevos. Señaló que Las Vegas comenzó como una ciudad ferroviaria en 1905 antes de dedicarse al juego y la hostelería, abriendo su primer resort en 1941. La Ciudad se volcó en el entretenimiento, luego en la alta gastronomía en la década de 1990, antes de convertirse en lo que es hoy: una meca del deporte, sede de equipos profesionales: futbol americano y hockey varonil, basquetbol femenil y, pronto, beisbol varonil.
A lo largo de sus múltiples versiones, Las Vegas se había mantenido como un destino costeable, con hoteles y buffets razonables. Pero en su última versión, la Ciudad se encuentra en medio de un bache turístico, con una caída del 11 por ciento en el volumen de visitantes desde el año pasado, reporta la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.
La tensa relación entre Estados Unidos y Canadá no ha ayudado. El año pasado, de los aproximadamente 5 millones de visitantes internacionales que recibió Las Vegas, 1.4 millones eran canadienses, convirtiendo a Canadá en la mayor fuente de visitas internacionales, reporta la Autoridad. Hasta junio, muestran datos de comercio de EU, las visitas de Canadá habían disminuido casi 18 por ciento, impulsadas por los conflictos comerciales entre ambos países.
Mientras tanto, la Autoridad lanzó una nueva campaña publicitaria, “Bienvenido a la Fabulosa Las Vegas”, un intento por recrear la magia del exitoso eslogan “Lo que pasa aquí, se queda aquí” de principios de la década del 2000.
Un martes reciente, los artistas en Fremont Street, la calle comercial, languidecían bajo el calor, con sólo una pequeña multitud para entretener.
“Comparado con el año pasado, va tan lento que está muriendo”, dijo Fernanda Orozco, de 58 años, gerente de piso de la tienda de recuerdos Viva Vegas en Fremont Street. Anteriormente, dijo, los sábados generaban 21 mil dólares en ventas; este verano, la cifra se acercó más a los 3 mil dólares.
“Tendemos a ser una señal o a veces, a adelantarnos, de hacia dónde se dirige la economía estadounidense”, dijo Andrew Woods, investigador económico en la Universidad de Nevada, en Las Vegas.
©The New York Times Company 2025