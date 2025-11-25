Inteligencia artificial divide a Chile: innovación vs. impacto ambiental

En el palacio presidencial, funcionarios intentan dilucidar cómo expandir el papel de Chile en la tecnología con un presupuesto ajustado, sin agotar recursos valiosos ni alienar al público.

En Cerrillos, a las afueras de Santiago, activistas intentan bloquear los centros de datos que hacen posible la IA.

Santiago de Chile — En un laboratorio en Santiago, la capital de Chile, investigadores se apresuran a sumarse al aumento de la inteligencia artificial.

Esta árida nación sudamericana de 20 millones de habitantes, que rara vez está al centro de los debates tecnológicos globales, se ha convertido en un claro ejemplo de un país que intenta manejar los tomas y dacas de la carrera por la IA. Chile ha cortado la inversión y ha sembrado talento, y está desarrollando capacidad para la IA. Estas medidas ofrecen potencial crecimiento económico, pero amenazan el medio ambiente y profundizan la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

la IA se está “volviendo un nuevo tipo de fetichismo”, dijo Rodrigo Cavieres, miembro del Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y la Tierra (MOSACAT), que ha protestado contra las grandes empresas tecnológicas. “Se está priorizando a los centros de datos por encima de la población”.

Las tensiones son similares a las vistas en todo el mundo. Muchos países —desde los Emiratos Árabes Unidos hasta los Países Bajos— podrían enfrentar una sobreinversión, presiones ambientales y una reacción pública negativa por la IA, o enfrentar quedarse rezagados.

En el 2023, Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, probó una versión preliminar de ChatGPT y le preguntó sobre la literatura chilena. ChatGPT atribuyó gran parte de los logros literarios de Chile únicamente a Pablo Neruda, el reconocido poeta y autor del siglo 20. Era un indicio de cómo los modelos de IA no estaban siendo construidos para reflejar la cultura de lugares como Chile, afirmó Soto. Hoy, él y un equipo están entrenando su propio modelo de IA con datos de Latinoamérica pasados ​​por alto.

En junio, Gabriel Boric, Presidente de Chile, afirmó que el País tiene que acoger la IA. Su Administración está trabajando para agilizar el proceso para que empresas extranjeras construyan centros de datos e integren herramientas de IA en la gobernanza diaria.

Pero en el norte de Santiago, un grupo protesta contra un sitio de Amazon que considera destructivo para el medio ambiente. Cerca de allí, otro grupo manifiesta contra un centro de datos de Google que podría afectar un humedal. Un tercer grupo, que trabaja en las afueras del sur de Santiago, ha hecho que Google retire sus planos para un segundo centro de datos.

En respuesta, el Gobierno de Boric planea orientar la construcción de centros de datos hacia la zona menos poblada del norte. Sin embargo, a los ambientalistas les preocupa el impacto en el desierto de Atacama.