Inteligencia artificial divide a Chile: innovación vs. impacto ambiental

Por Paul Mozur / The New York Times International
Santiago de Chile — En un laboratorio en Santiago, la capital de Chile, investigadores se apresuran a sumarse al aumento de la inteligencia artificial.
En Cerrillos, a las afueras de Santiago, activistas intentan bloquear los centros de datos que hacen posible la IA.
En el palacio presidencial, funcionarios intentan dilucidar cómo expandir el papel de Chile en la tecnología con un presupuesto ajustado, sin agotar recursos valiosos ni alienar al público.
Esta árida nación sudamericana de 20 millones de habitantes, que rara vez está al centro de los debates tecnológicos globales, se ha convertido en un claro ejemplo de un país que intenta manejar los tomas y dacas de la carrera por la IA. Chile ha cortado la inversión y ha sembrado talento, y está desarrollando capacidad para la IA. Estas medidas ofrecen potencial crecimiento económico, pero amenazan el medio ambiente y profundizan la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses.
la IA se está “volviendo un nuevo tipo de fetichismo”, dijo Rodrigo Cavieres, miembro del Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y la Tierra (MOSACAT), que ha protestado contra las grandes empresas tecnológicas. “Se está priorizando a los centros de datos por encima de la población”.
Las tensiones son similares a las vistas en todo el mundo. Muchos países —desde los Emiratos Árabes Unidos hasta los Países Bajos— podrían enfrentar una sobreinversión, presiones ambientales y una reacción pública negativa por la IA, o enfrentar quedarse rezagados.
En el 2023, Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, probó una versión preliminar de ChatGPT y le preguntó sobre la literatura chilena. ChatGPT atribuyó gran parte de los logros literarios de Chile únicamente a Pablo Neruda, el reconocido poeta y autor del siglo 20. Era un indicio de cómo los modelos de IA no estaban siendo construidos para reflejar la cultura de lugares como Chile, afirmó Soto. Hoy, él y un equipo están entrenando su propio modelo de IA con datos de Latinoamérica pasados por alto.
En junio, Gabriel Boric, Presidente de Chile, afirmó que el País tiene que acoger la IA. Su Administración está trabajando para agilizar el proceso para que empresas extranjeras construyan centros de datos e integren herramientas de IA en la gobernanza diaria.
Pero en el norte de Santiago, un grupo protesta contra un sitio de Amazon que considera destructivo para el medio ambiente. Cerca de allí, otro grupo manifiesta contra un centro de datos de Google que podría afectar un humedal. Un tercer grupo, que trabaja en las afueras del sur de Santiago, ha hecho que Google retire sus planos para un segundo centro de datos.
En respuesta, el Gobierno de Boric planea orientar la construcción de centros de datos hacia la zona menos poblada del norte. Sin embargo, a los ambientalistas les preocupa el impacto en el desierto de Atacama.
Un humedal en riesgo por la infraestructura tecnológica
Google abrió en el 2015 su primer centro de datos en Latinoamérica, en Quilicura, a las afueras de Santiago, junto a un humedal. El sitio utiliza 50 litros de agua por segundo —el equivalente al consumo de aproximadamente 8 mil hogares chilenos— para enfriar sus computadoras, de acuerdo con registros ambientales presentados durante la fase de propuesta del proyecto. Un portavoz de Google afirmó que el sitio utilizó mucha menos agua el año pasado, aproximadamente la misma cantidad que un campo de golf.
Recientemente, las empresas han diseñado tecnologías para reciclar el agua, aunque los ambientalistas afirman que muchos centros aún consumían grandes cantidades.
Rodrigo Vallejos, un activista local, compartió un video de cómo era la zona en el pasado, con exuberantes pantanos y lagunas. Ahora gran parte está seca. Para Vallejos, la toma y daca ha sido desigual. El centro emplea a pocas personas, dijo, y la “compensación” comunitaria, un parque junto a un cementerio, escasamente se utiliza.
Chile es un centro regional de inteligencia artificial con 33 centros de datos, una cifra que se anticipa que se duplicará para el 2030, de acuerdo con Chile Data Centers, un grupo del sector.
Cuando Google anunció en 2019 sus aviones para otro centro cercano, en Cerrillos, muchos residentes anticiparon oportunidades laborales. Pero los documentos presentados revelaron un sitio con poco personal que consumiría 228 litros de agua por segundo, lo que equivaldría al consumo de aproximadamente 40 mil hogares. Tania Rodríguez, una residente, organizó a los vecinos para oponerse. El año pasado, Google dio marcha atrás a sus aviones.
“No nos oponemos a la inteligencia artificial —es algo que debemos desarrollar”, dijo Rodríguez. Pero planea seguir protestando contra Google porque “necesitamos ser eficientes en cómo usamos nuestros recursos naturales, ya que eso es vital para la supervivencia humana”.
