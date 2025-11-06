Deforestación por el café amenaza la producción mundial

Por Ephrat Livni/The New York Times International De acuerdo con algunas estimaciones, cada día se consume más de 2 mil millones de tazas de café en el mundo, y la demanda sigue en aumento. Para cultivar los granos que satisfagan esta demanda, se han talado cada vez más bosques a nivel mundial. Pero mientras más bosques se destruyen para cultivar café, mayor peligro corren las perspectivas a largo plazo del cultivo por la alteraciones a las lluvias, dice un nuevo informe de Coffee Watch, una organización sin fines de lucro que vigila la industria.

El grupo mapeó la deforestación en la zona cafetalera del sureste de Brasil y la comparó con los cambios en las precipitaciones y las malas cosechas en la misma región. Descubrió que a medida que las empresas destruían los bosques locales para dar paso a las plantaciones, disminuían las precipitaciones en esas áreas, provocando malas cosechas, menores rendimientos y, a final de cuentas, precios más altos para los consumidores. “La forma ecológicamente destructiva en que cultivamos café nos llevará a quedarnos sin café”, afirmó Etelle Higonnet, directora del grupo. “La deforestación para el cultivo de café está acabando con las lluvias, lo que está matando al café”. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. Si la tendencia continúa, agregó, los agricultores producirán menos cosechas aún cuando se destruyan más bosques para dar cabida a más superficie cultivable. Las conclusiones del informe coinciden con los hallazgos de científicos brasileños publicados en Nature Communications en septiembre. El estudio reveló que la deforestación en la selva amazónica brasileña había provocado cerca del 75 por ciento de la disminución de las lluvias en la región.

Datos cada vez más numerosos muestran que la deforestación afecta las precipitaciones y otras condiciones de cultivo, que antes eran difíciles de cuantificar sin herramientas avanzadas de cartografía y análisis. Brasil es el mayor productor de café del mundo y cuenta con un entorno singularmente propicio para su cultivo. Pero las condiciones en las principales regiones productoras del sureste que han ayudado a que el café prospere –como lluvias confiables y suelos fértiles– se han degradado con la deforestación, indica el reporte, y la tala de bosques continúa.

Brasil bajo alerta cafetalera