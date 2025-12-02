Hidroeléctrica más antigua del mundo entra en crisis

Por Ivan Penn / The New York Times International En la tercera cuenca fluvial más grande de Brasil, en lo profundo de la Amazonia, una enorme central hidroeléctrica se alza como un monumento a la fuente de energía limpia más antigua del mundo. La sequía y el paso del tiempo han cobrado factura a la planta, la presa Tucuruí y el proyecto hidroeléctrico. Los visitantes pueden observar fugas que forman pequeñas cascadas indeseadas. La central de Tucuruí, terminada hace unos 40 años, y cientos de otras se encuentran bajo una presión cada vez mayor justo cuando la humanidad necesita mucha más electricidad, incluyendo de los aproximadamente 600 millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a ella. Las sequías han dificultado que las centrales generen suficiente energía. El exceso de lluvia también ha sido un problema, ya que las inundaciones pueden dañar sus equipos.

La producción de energía hidroeléctrica cayó un 3 por ciento en Brasil el año pasado, informa Ember Energy Research . Y lo que el País produce representa menos de la mitad de su capacidad, pese a que el consumo de energía está creciendo rápidamente y las centrales hidroeléctricas sustancialmente han proporcionado más de la mitad de la electricidad de Brasil. Canadá, China, Estados Unidos y otros países también han batallado con una baja producción hidroeléctrica en los últimos años. El clima extremo ha golpeado duramente a Brasil. En el 2014 y 2015, casi tuvo que racionar la electricidad debido al bajo nivel de algunos embalses. La sequía y la deforestación en la Amazonia han contribuido a menores niveles de agua. El año pasado, llovió tan poco que los incendios forestales consumieron un área tan grande como California. Y las inundaciones y los deslaves han obligado ocasionalmente el cierre de centrales hidroeléctricas. "Creo que cruzamos la raya", dijo Ivan de Souza Monteiro , director ejecutivo de AXIA Energia, el mayor proveedor de energía de Brasil y propietario de la central Tucuruí. "El cambio climático es algo que llegó y será para siempre".

Su empresa está invirtiendo 270 millones de dólares para modernizar Tucuruí, prolongar su vida útil y revertir algunos de los daños causados ​​por el paso del tiempo y el clima.

La caída más grande