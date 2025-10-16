El futuro rey de Inglaterra muestra una nueva faceta

The New York Times

Por: Mark Landler/The New York Times

LONDRES — En una época en que la familia real británica se ha visto convulsionada por el drama, las luchas internas y la tendencia de algunos miembros de la realeza a compartir demasiado, el Príncipe Guillermo se ha mantenido mayormente distante —reacio a revelar la clase de detalles encontrados en “En la Sombra”, las memorias de su hermano, el Príncipe Enrique.

Sin embargo, Guillermo también se ha sincerado en las últimas semanas, a su manera cuidadosamente controlada. Apareciendo con el actor cómico canadiense Eugene Levy en un episodio de su serie de viajes, y más tarde con una mujer que perdió a su esposo por suicidio, Guillermo, de 43 años, ha mostrado una faceta más personal —llenando algunos vacíos en el retrato de un hombre que ha cultivado cuidadosamente el perfil de un esposo y padre de mediana edad, decidido a protegerse a sí mismo y a su familia de indebido escrutinio.

El ejercicio de creación de imagen ha adquirido mayor urgencia desde que a su padre, el Rey Carlos III, fue diagnosticado con una forma no revelada de cáncer a principios del 2024. Aunque el Palacio de Buckingham insiste en que Carlos, de 76 años, se está recuperando, la perspectiva de que Guillermo tenga que ascender al trono ya no parece tan lejana.

“Es esencial que Guillermo muestre su lado humano antes de que su imagen quede escrita en piedra como el estoico contraste a Enrique”, dijo Tina Brown, periodista británico-estadounidense que ha escrito dos libros sobre la familia real.