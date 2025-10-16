El futuro rey de Inglaterra muestra una nueva faceta

The New York Times
Por: Mark Landler/The New York Times
LONDRES — En una época en que la familia real británica se ha visto convulsionada por el drama, las luchas internas y la tendencia de algunos miembros de la realeza a compartir demasiado, el Príncipe Guillermo se ha mantenido mayormente distante —reacio a revelar la clase de detalles encontrados en “En la Sombra”, las memorias de su hermano, el Príncipe Enrique.
Sin embargo, Guillermo también se ha sincerado en las últimas semanas, a su manera cuidadosamente controlada. Apareciendo con el actor cómico canadiense Eugene Levy en un episodio de su serie de viajes, y más tarde con una mujer que perdió a su esposo por suicidio, Guillermo, de 43 años, ha mostrado una faceta más personal —llenando algunos vacíos en el retrato de un hombre que ha cultivado cuidadosamente el perfil de un esposo y padre de mediana edad, decidido a protegerse a sí mismo y a su familia de indebido escrutinio.
El ejercicio de creación de imagen ha adquirido mayor urgencia desde que a su padre, el Rey Carlos III, fue diagnosticado con una forma no revelada de cáncer a principios del 2024. Aunque el Palacio de Buckingham insiste en que Carlos, de 76 años, se está recuperando, la perspectiva de que Guillermo tenga que ascender al trono ya no parece tan lejana.
“Es esencial que Guillermo muestre su lado humano antes de que su imagen quede escrita en piedra como el estoico contraste a Enrique”, dijo Tina Brown, periodista británico-estadounidense que ha escrito dos libros sobre la familia real.
Privacidad
En un video publicado el 10 de octubre coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, Guillermo se reunió con Rhian Mannings, quien perdió un bebé por enfermedad y a su esposo por suicidio. Sentados a la mesa de la cocina de Mannings en Cardiff, Gales, Guillermo le preguntó qué le diría a su esposo, si pudiera.
“Me gustaría sentarlo así y preguntarle: ‘¿Por qué no acudiste a mí?’”, respondió ella. “Porque se ha perdido de tanta alegría”.
Guillermo apartó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas.
“¿Estás bien?”, preguntó Mannings.
Batallando para recuperar la compostura, Guillermo dijo, “Lo siento; es difícil hacerte esas preguntas”.
En la serie de Apple TV+ “De (Mal) Viaje con Eugene Levy”, Guillermo y Levy se sentaron a tomar unas cervezas en una taberna en Windsor.
“Puedo decir con seguridad que tengo cambio en mi agenda”, dijo Guillermo a Levy. “No un cambio demasiado radical, pero cambios que creo deben ocurrir”.
Dejando a un lado las visitas a la taberna, Guillermo no dejó duda de su intención de preservar una zona de privacidad en torno a su familia. Como le dijo a Levy, “Lucharé contra quienes la invadan”.
© The New York Times Company 2025