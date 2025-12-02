Alemania invierte millones para asegurar el futuro del chip europeo

Por Meaghan Tobin y Xinyun Wu / The New York Times Internacional
Dresde, Alemania — Durante décadas, la mayoría de la producción mundial de chips computacionales avanzados se concentró en Taiwán. Posteriormente, los trastornos a la cadena de suministro durante la pandemia y la postura hostil de China hacia la isla expusieron los riesgos de una producción tan concentrada, justo cuando la demanda se disparó con el aumento de la inteligencia artificial.
Ahora, Alemania invierte millas de millones de dólares en producir más chips propios con la ayuda del mayor fabricante de chips por contrato del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
En una empresa conjunta con un grupo de fabricantes de chips europeos —incluidos Bosch, Infineon y NXP— TSMC está construyendo una fábrica en las afueras de Dresde. El proyecto requirió una inversión de 10 mil millones de euros, aproximadamente 11 mil millones de dólares, de los cuales la mitad provendrá de Alemania. Se anticipa que la planta iniciará operaciones en el 2027.
La oportuna apertura de la planta depende en parte de los fabricantes de productos químicos y equipos de Taiwán que han dedicado años a perfeccionar sus productos a las especificaciones del gigante de los chips. Pero muchos de esos proveedores clave decían que tenían dificultades para sortear los complicados procedimientos de permisos, leyes laborales y regulaciones ambientales europeas.
Europa fabrica menos del 10 por ciento de los chips avanzados del mundo. Las autoridades europeas buscan duplicar esa cifra para finales de la década y esperan que el proyecto con TSMC impulse nueva inversión para construir un ecosistema de semiconductores más amplio y crear unos 10 mil empleos en la región.
“El ecosistema europeo necesita este apoyo de Taiwán”, dijo Radek Holy , vicerrector de la Universidad Técnica Checa y director de un programa de intercambio en ingeniería de semiconductores entre estudiantes de posgrado taiwaneses y checos.
Obstáculos para integrar talento local
Durante casi 20 años, Taiwan Puritic Corporation ha construido las tuberías que transportan gases a través de las fábricas de TSMC en Taiwán. Pero TPC Alemania, la filial local de Taiwan Puritic, ha enfrentado diversos problemas, como tramitación de visas, barreras lingüísticas y la integración de los empleados locales a la cultura de una empresa extranjera. Además, dijo West Tu , director ejecutivo de la filial, los empleados taiwaneses tienen un límite de visa de tres años, por lo que la empresa necesita urgentemente encontrar trabajadores locales.
Algunos ingenieros europeos prefieren trabajar en una empresa local que en una taiwanesa, que puede requerir viajar a Taiwán para capacitarse durante semanas o meses. Tu calculó que necesita contratar a 20 empleados locales. A mediados de noviembre, no contacté con ningún empleado alemán.
En Taiwán, muchos consideran al sector de los chips un pilar económico y un escudo contra posibles agresiones de China. A algunos les preocupa que los miles de millones que TSMC se ha comprometido a invertir en el extranjero acaben diluyendo el dominio de Taiwán sobre la fabricación mundial de chips.
Tsai Ing-wen , ex Presidenta de Taiwán animó a los ingenieros taiwaneses a “trabajar duro en el extranjero, pero nunca olvidarse de Taiwán”.
©The New York Times Company 2025