Alemania invierte millones para asegurar el futuro del chip europeo

Por Meaghan Tobin y Xinyun Wu / The New York Times Internacional Dresde, Alemania — Durante décadas, la mayoría de la producción mundial de chips computacionales avanzados se concentró en Taiwán. Posteriormente, los trastornos a la cadena de suministro durante la pandemia y la postura hostil de China hacia la isla expusieron los riesgos de una producción tan concentrada, justo cuando la demanda se disparó con el aumento de la inteligencia artificial. Ahora, Alemania invierte millas de millones de dólares en producir más chips propios con la ayuda del mayor fabricante de chips por contrato del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). En una empresa conjunta con un grupo de fabricantes de chips europeos —incluidos Bosch, Infineon y NXP— TSMC está construyendo una fábrica en las afueras de Dresde. El proyecto requirió una inversión de 10 mil millones de euros, aproximadamente 11 mil millones de dólares, de los cuales la mitad provendrá de Alemania. Se anticipa que la planta iniciará operaciones en el 2027.

La oportuna apertura de la planta depende en parte de los fabricantes de productos químicos y equipos de Taiwán que han dedicado años a perfeccionar sus productos a las especificaciones del gigante de los chips. Pero muchos de esos proveedores clave decían que tenían dificultades para sortear los complicados procedimientos de permisos, leyes laborales y regulaciones ambientales europeas. NYTimes International Weekly Newsletter Los mejores reportajes e historias con el sello del mejor periodismo de The New York Times. Europa fabrica menos del 10 por ciento de los chips avanzados del mundo. Las autoridades europeas buscan duplicar esa cifra para finales de la década y esperan que el proyecto con TSMC impulse nueva inversión para construir un ecosistema de semiconductores más amplio y crear unos 10 mil empleos en la región. “El ecosistema europeo necesita este apoyo de Taiwán”, dijo Radek Holy , vicerrector de la Universidad Técnica Checa y director de un programa de intercambio en ingeniería de semiconductores entre estudiantes de posgrado taiwaneses y checos.

Obstáculos para integrar talento local

