Zelenski se pronuncia sobre el permiso de Biden para atacar Rusia con misiles estadounidenses

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció en su discurso a la nación de anoche sobre las informaciones aparecidas en medios estadounidenses acerca de la decisión que habría tomado la Casa Blanca de permitir a Kiev utilizar los misiles ATACMS que le envía para atacar ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia.

“El plan pare reforzar a Ucrania es el ‘Plan de la Victoria’ que yo he presentado a nuestros socios. Uno de los puntos clave es sobre las capacidades de largo alcance de nuestro Ejército. Hoy se ha hablado mucho en los medios de que habríamos recibido permiso para estas acciones. Pero los ataques no se hacen con palabras. Estas cosas no se anuncian. Los misiles hablan por sí solos y no hay duda de que lo harán”, dijo Zelenski al término de su alocución nocturna del domingo.

El diario estadounidense The New York Times publicó este domingo citando fuentes oficiales de EEUU que la administración del presidente Joe Biden ha dado permiso a Ucrania para utilizar sus misiles ATACMS, los de más largo alcance suministrados por Washington a Kiev, para golpear ciertos objetivos dentro de Rusia.