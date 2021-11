Los internautas que le compraron boletos a la influencer, explotaron en las redes sociales pues aseguran que se trata de una farsa. “Todo está registrado”, explica la joven mexicana, para evitar sospechas.

“¿Cómo explico que la Lotería Nacional no depende de mí? Si supiera quién iba a ganar, hubiera comprado boleto para los 21 millones de pesos o para todos los premios; es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar”, aseguró la joven en las redes sociales.

Por ahora la influencer mexicana deshabilitó la opción de comentarios en sus fotografías, por lo que nadie puede comentar.