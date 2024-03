Sacerdote viral de TikTok es removido de la Iglesia Católica

Fue a través de un comunicado que la Arquidiócesis de Las Vegas informó la destitución del padre Kotas como sacerdote católico, en dicho comunicado se prohíbe al ex cura usar el título de “padre” y vestir atuendo clerical . La expulsión del padre Kotas de la iglesia se da producto de un proceso de Laicización autorizado por Su Santidad el Papa Francisco y gestionado por la Diócesis de Santa Rosa, California, donde Kotas servía como sacerdote.

Asimismo, la Arquidiócesis de Las Vegas declaró que la decisión de la iglesia es inapelable, por lo que Adam Kotas ya no ni volverá a ser sacerdote de la Iglesia Católica.

Una de las razones por las que Kotas habría sido expulsado de la entidad religiosa sería porque él acusó a la iglesia de hackear sus redes sociales, esto tras desaparecer de ellas a finales del año 2023. Asimismo, se conoció que el cura supuestamente expuso casos de ab*sus de parte de otros sacerdotes.

“Yo quería regresar a la Iglesia. Yo quería servir como sacerdote. Me han rechazado. De tantos sacerdotes que hacen barbaridades y a ellos no les han hecho absolutamente nada, a los abusadores...”, se pronunció Kotas mencionando como ejemplo a la misma Arquidiócesis de Las Vegas que no cuenta con un sacerdote porque el que había fue denunciado por abuso.