Video viral: captan a monstruosa anaconda en el Amazonas

Un grupo de científicos de la Universidad de Queensland quedó en shock después de descubrir una nueva especie de anaconda en el Amazonas. La serpiente, que previamente no había sido captada, fue identificada como una anaconda verde del norte (Eunectes akayima).

El hallazgo de la increíble criatura se dio durante el rodaje de la próxima serie de National Geographic “Pole to Pole with Will Smith”. “El tamaño de estas magníficas criaturas era increíble”, expresaron los expertos.