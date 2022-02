Un influencer convoca en Tik Tok “Un día sin migrantes” en EEUU

El influencer Carlos Eduardo Espina ha convocado en la red social Tik Tok, donde tiene más de dos millones y medio de seguidores, la protesta “Un día sin migrantes” en la que llama a no trabajar para pedir una reforma migratoria.

“80,000 inmigrantes se han unido al grupo de Facebook para ayudar a organizar Un día sin inmigrantes. Cientos de miles se han comprometido a no trabajar en el Día de San Valentín. También se están planeando marchas en todo el país. Todo esto en 10 días...”, afirma Eduardo Espina, de 23 años, en su último tuit.

“No trabajo, no escuela, no gastar, ¡ya es hora de una reforma migratoria!”, afirma la convocatoria en inglés y español lanzada por este joven, de padre uruguayo y madre mexicana, que vive en Texas desde niño.