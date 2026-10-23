Trump vuelve a insultar a una periodista: "Eres una horrible reporterilla"

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este viernes a insultar a una periodista, en esta ocasión de NBC News , a la que llamó "horrible reporterilla" tras pedirle reiteradamente que guardara silencio mientras intentaba formularle una pregunta. El episodio tuvo lugar durante una comparecencia ante los medios en la Casa Blanca, antes de partir hacia una mitin electoral en Fort Myers (Florida), cuando la reportera intentaba preguntarle por las acusaciones de abuso sexual contra la madre de la candidata demócrata a gobernadora de Ohio, Amy Acton. Trump le hizo un gesto para que guardara silencio, levantando el dedo índice, mientras el periodista insistía en preguntar sobre el asunto.

El presidente le preguntó para qué medio trabajaba y, cuando ella respondió que para NBC News, calificó a la cadena como "una de las peores que hay". El pasado miércoles se produjo un episodio similar, cuando el mandatario llamó "tonta" a una periodista de CNN y "estúpida" a otra de ABC News que le preguntaban por la liberación de un estadounidense detenido en Rusia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No sabes de lo que hablas. Tienes un bajo coeficiente intelectual, eres tonta y trabajas para la CNN", espetó a Kaitlan Collins, uno de los rostros más conocidos de la cadena.