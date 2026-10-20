Treinta años de cárcel para guatemalteco por muerte de 53 migrantes en un camión en EEUU

Los Ángeles, Estados Unidos. El guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco , presunto líder de una organización de tráfico de personas con sede en su país natal, fue condenado este martes en EE.UU. a treinta años de prisión por su participación en el traslado de migrantes más mortífero en la historia del país, que dejó a 53 indocumentados muertos y una vez más heridos, en San Antonio (Texas). Miranda Orozco, de 39 años, se había declarado culpable en julio pasado de varios cargos por conspiración para introducir ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos con resultado de muerte. El incidente ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando 66 indocumentados fueron transportados en un camión sin ventilación desde México a EEUU. Durante un día en los termómetros marcaba en el exterior más de 38 grados centígrados. Para cuando el vehículo llegó a San Antonio (Texas), 48 migrantes ya habían fallecido.

Otros cinco migrantes murieron durante su traslado a hospitales locales. Seis niños y una mujer embarazada se encontraban entre los fallecidos. Miranda Orozco admitió haber organizado el transporte y el alojamiento de varios inmigrantes en Guatemala, México y Estados Unidos, según documentos judiciales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En agosto de 2024, el guatemalteco fue arrestado en su país a petición de Estados Unidos para su extradición.