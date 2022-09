“Somos personas, no fichas de un juego”, afirman inmigrantes enviados por Texas a Washington

“Nos dijeron ‘ bájense ahí, que aquí es donde se van a quedar’. Me bajo y veo unos policías y veo que dice ‘naval’, que empiezan a llegar periodistas . Ahí es donde vino mi pregunta, ¿dónde estamos, por qué acá?”, cuenta a Efe el joven venezolano.

Carlos tiene 28 años y “por el trauma” de sus 45 días de viaje atravesando América no recuerda cuántas noches lleva en Washington . La hemeroteca lo sabe: la madrugada del pasado día 15, un autobús los “dejaba botados” frente a un lugar en el que jamás imaginó estar: la casa de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris.

“Eso es un juego político terrible. No pensamos que iban a hacer eso con nosotros y lo encuentro muy bajo. Somos personas que no teníamos dónd e llegar y que huimos de una dictadura ”, apunta el venezolano .

¿Y AHORA QUÉ?

Lo más duro ha pasado, pero en Estados Unidos les espera lo más complicado, encontrar una estabilidad para sobrevivir y enviar dinero a casa pese a su situación irregular, que los convierte en carne de cañón para los aprovechados.

Carlos acaba de regresar de su primera jornada laboral. Edwin, Jesús y Daniel ya llevan varias. Hacen trabajos de albañilería para personas que los subcontratan.

Darwin y Jesús están felices porque han cobrado 150 dólares al día, unos 100 menos de los que –están seguros- está ganando el contratista con su trabajo. En Venezuela tardarían en ganarlos “cuatro o cinco meses”, calcula Jesús.

Daniel espera cobrar al día siguiente y Carlos no sabe si lo hará, pero no volverá a trabajar hasta ver algo de dinero. No quiere que le suceda lo mismo que a los cinco venezolanos con los que compartió jornada, que llevan dos semanas trabajando sin ver un dólar.

En el centro solo les dan dos comidas, el desayuno y la cena, que Carlos convierte en tres, guardándose para el almuerzo la mitad de los cereales y un par de galletas.

El sueño de Darwin es salir pronto de ese refugio, donde conviven con personas con problemas mentales y con adicciones, y alquilar un apartamento.

El de Jesús juntar el dinero para reflotar la empresa que tenía en Venezuela y que el presidente Nicolás Maduro le quitó, cuenta. Hasta ahora, lo más duro es la nostalgia, echar de menos a la familia, no saber cuándo podrán volver a abrazarlos. EFE