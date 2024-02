Cuál es la religión de Milei

- ¿Presidente en sabbat? -

“El rabino que me ayuda a estudiar dice que yo debería hacer la lectura de la Torá desde el punto de vista del análisis económico”, dijo Milei en una entrevista al diario El País en julio.

Sin embargo, reconocía las dificultades que plantearía una eventual conversión en caso de ganar la presidencia.

“Si vos sos judío porque tu mamá es judía, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente y cae sabbat, ¿qué hago? ¿Desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado? Hay algunas cuestiones que lo harían incompatible”, declaró entonces.

Dos meses después, en una entrevista con el canal La Nación+, decía: “No voy a la iglesia, voy al templo. No hablo con sacerdote, tengo un rabino de cabecera. Estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y estudioso de la Torá. Estoy a poco (de la conversión), solamente me falta el pacto de sangre”.

Tomás Pener, un religioso de 24 años que lo acercó a la comunidad del rabino Wahnish, donde ha brindado charlas al movimiento juvenil Betar, descartó que el mandatario esté en proceso de convertirse al judaísmo.

“Él no buscaba una conversión y no lo está haciendo. Actualmente él no está en un proceso de conversión. Se interesó en los estudios. No va a tomar ninguna decisión política basado en la Torá. Para él el estudio de la Torá es puramente espiritual, de interés por el conocimiento”, dijo Pener el martes a la AFP.

Milei estudió en un colegio católico y dice que siempre fue una persona creyente, pero en aquella época, las clases deb eran para él “un peso” que no le generaba interés sino desinterés.

- Reconciliación con Francisco -

Argentina, con una población mayoritariamente católica (75%), cuenta con la comunidad judía más importante de América Latina, de unas 250.000 personas. En 1994, una reforma de la Constitución eliminó la disposición que establecía que para ser presidente era requisito ser católico.