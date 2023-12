Putin descarta combatir con la OTAN aunque continúe la guerra en Ucrania

“Si Putin toma Ucrania, no parará allí. No podemos dejarle ganar”, dijo entonces Biden, quien añadió que eso obligaría a Washington a desplegar tropas estadounidenses para combatir contra el ejército ruso e n Europa.

Aunque en muchas ocasiones el Kremlin asegura que, de hecho, ya está combatiendo a la OTAN en Ucrania debido al suministro de armamento occidental a Kiev, Putin insistió: “No tenemos con ellos ningún contencioso territorial ni albergamos el deseo de estropear las relaciones con ellos”.

“Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la OTAN”, señaló.

Putin subrayó que eso incluye a Estados Unidos, al que llamó “único dueño de la OTAN”, ya que dicho bloque militar es “su patio trasero”.

“Lo mismo ocurre con el resto de países de la OTAN ¿Con quién tenemos problemas? Con nadie. Ellos mismos crean artificialmente problemas con nosotros, ya que no quieren tener un competidor como Rusia”, argumentó.

Muy al contrario, indicó, el Kremlin está interesado “en desarrollar las relaciones” con esos países.

El jefe del Kremlin, quien en la rueda de prensa del jueves aseguró que no habrá paz en Ucrania hasta que Moscú logre sus objetivos, se mostró convencido de que la “derrota estratégica de Rusia” en el campo de batalla no responde a los intereses nacionales de EEUU “a largo plazo”.