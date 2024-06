La princesa Catalina reaparecerá el sábado en público en el desfile del cumpleaños del rey

La princesa de Gales, Catalina, asistirá mañana, sábado, junto a su familia a la ceremonia que celebra el cumpleaños del rey Carlos III, el ‘Trooping the Colour’ , en la que será su primera aparición oficial en público desde que el pasado marzo anunció que padece cáncer.

” Tengo ganas de asistir al desfile por el cumpleaños del rey este fin de semana con mi familia y espero unirme a unos cuantos compromisos públicos durante el verano, pero sabiendo que no he salido de peligro todavía”, escribe.

Tras declararse impresionada por la cantidad de mensajes de apoyo que ha recibido, la princesa dice que está realizando “buenos progresos”, pero recuerda que, como saben todos los pacientes que se someten a quimioterapia “hay días buenos y días malos”.

”Mi tratamiento sigue y lo hará durante unos meses más. En los días que me siento suficientemente bien, es una alegría implicarme en la vida escolar, pasar tiempo personal con las cosas que me dan energía y positivismo, así como comenzar a hacer algo de trabajo desde casa”, añade.