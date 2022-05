Presidente de Guatemala denuncia que Estados Unidos tiene planes de derrocarlo

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró en una entrevista internacional que solicitará la salida del país de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y acusó a la nación norteamericana de buscar derrocarlo, informaron este viernes medios locales.

Las declaraciones de Giammattei se registraron en una entrevista divulgada el pasado miércoles por la Fundación Heritage de Estados Unidos, específicamente en un artículo firmado por dos representantes de la entidad, Mateo Haydar y Mike González.

“La Cancillería no va a emitir ningún comentario al respecto”, dijo este viernes a periodistas el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Giammattei, ante la consulta sobre las palabras del gobernante. Por su parte, la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que hubo un encuentro entre Giammattei y la Fundación Heritage de Estados Unidos donde se abordaron diversos temas.

LAS PALABRAS DE GIAMMATTEI

En la publicación firmada por Haydar y González, Giammattei asevera que durante una entrevista el 26 de abril con ambos que el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Popp, se está “reuniendo con líderes indígenas” en busca de “derrocar” a su Gobierno.

Según la nota de la Fundación Heritage, Giammattei añadió que el Gobierno que preside Joe Biden quiere introducir en Guatemala una agenda multicultural a la que catalogó de “indigenismo”.

Haydar y González añadieron en la publicación que Giammattei había decidido, por tanto, exigir la salida del país de la Usaid, por su interferencia en la soberanía de Guatemala. Giammattei participó en diciembre pasado en un evento de la Fundación Heritage, fundada en 1973 y de carácter conservador, específicamente en un foro con el presidente de la entidad, Kevin Roberts.

La organización no gubernamental tiene su sede en Washington, D. C., donde se realizó el evento en diciembre con la participación del gobernante guatemalteco. Ese mismo mes, Giammattei no fue invitado, al igual que los presidentes de Honduras y El Salvador, a una cumbre virtual por la democracia organizada por el Gobierno de Biden, por diversas razones relacionadas con la corrupción en el país centroamericano.

RELACIONES DAÑADAS

La relación entre Estados Unidos y Guatemala se deterioró el pasado 16 de mayo con la reelección por cuatro años más de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, por decisión de Giammattei. Porras fue sancionada en septiembre de 2021 por Estados Unidos, que le removió su visa al acusarla de “obstruir” la justicia en casos de alto impacto en Guatemala.

“La reelección de Porras es un paso atrás para la democracia en Guatemala”, remarcó el 17 de mayo el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, al comentar la decisión de Giammattei. Price subrayó que como fiscal general, Porras “obstruyó y socavó en repetidas ocasiones las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y ganar favor político indebido”.

Precisamente el 17 de mayo, Giammattei dijo que Estados Unidos “no lo iba a invitar” a la Cumbre de las Américas que se desarrollará en junio próximo en la nación norteamericana, aunque de igual forma indicó: “Yo ya mandé a decir que no voy a ir”. El 23 de mayo, el Gobierno de Giammattei informó que había sido oficialmente invitado al evento por la Casa Blanca, pero no confirmó si el mandatario asistirá a la cumbre.