Papa Francisco planea posible visita a Argentina en 2025

Según declaró Sola, el grupo de destacados sindicalistas -entre quienes se encontraban los líderes gremiales Pablo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad) conversó con Jorge Mario Bergoglio, nombre del pontífice, sobre la “preocupación” por la situación en Argentina, “por el crecimiento de la pobreza y las desigualdades” y “tomó nota de cada una de las declaraciones”.

El secretario de Prensa de la CGT señaló haber visto “muy entero” y “bien de ánimo” al papa Francisco, incluso con “mucho humor” y “mucha profundidad”, pese a la reciente gira que le llevó a recorrer más de 36,000 kilómetros.

Días atrás, Bergoglio indicó a los periodistas que le acompañaron en el avión papal en su gira por Asia y Oceanía que iba a postergar por el momento el viaje a su país natal, “porque hay cosas que resolver antes”.

“Lo de Argentina es algo que no está no decidido. Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes”, zanjó el papa a la pregunta de un viaje a su país.