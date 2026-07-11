Panadero se entrega a ICE para que no se lleven a sus trabajadores en Florida

Florida, Estados Unidos

Jacob Zapeta Castro, un panadero guatemalteco y propietario de El Quetzal Panadería y Cafetería, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) durante un operativo realizado en Lake Worth Beach, Florida.

Según familiares y representantes del negocio, el empresario decidió entregarse voluntariamente para evitar que los agentes ingresaran al establecimiento y afectaran a sus trabajadores, clientes y familias que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la versión difundida por la panadería, los agentes rodearon el negocio y advirtieron que entrarían al local si Zapeta Castro no salía.

Ante esa situación, el guatemalteco optó por salir con las manos en alto y ponerse a disposición de las autoridades migratorias para evitar que otras personas fueran involucradas en el operativo.

La detención generó muestras de apoyo entre miembros de la comunidad, quienes describieron a Zapeta Castro como un empresario trabajador y comprometido con la población local.