ONU debate sobre Venezuela tras ataques a buques y bloqueo de petroleros por parte de EEUU

Naciones Unidas

El Consejo de Seguridad de la ONU debate mañana sobre la situación en Venezuela en una reunión de emergencia que tiene lugar tras los ataques de Estados Unidos a lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico y la interceptación de varios petroleros frente a las costas del país caribeño.

Fue Venezuela quien pidió expresamente una reunión con carácter de urgencia a este órgano de las Naciones Unidas, solicitud impulsada por el bloqueo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano.

La reunión del Consejo de Seguridad permitirá a los países miembros analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas.

De la reunión no se espera la adopción de resoluciones vinculantes, debido al poder de veto de Estados Unidos como miembro permanente del Consejo de Seguridad, pero sí un debate político en el que varios países, entre ellos Rusia y China, aliados de Venezuela y también miembros permanentes, podrían llamar a la desescalada, al respeto de la soberanía y al uso de la diplomacia para evitar un agravamiento del conflicto.

De momento, el debate, que comenzará a las 15:00 hora local (20:00 GMT), aparece descrito en la página web de la ONU como un "informe sobre Venezuela" y las "amenazas a la paz y la seguridad internacionales".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió hoy a países de América Latina y el Caribe y a los miembros de la Asamblea General de la ONU que el bloqueo tendrá un impacto en la economía mundial.

En concreto, Maduro indicó en una carta leída hoy por el canciller venezolano, Yván Gil, que esto afectará al suministro de crudo e "incrementará la inestabilidad de los mercados internacionales".