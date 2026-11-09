¿Quién es Alice Huang, supuesta espía china, vinculada al jefe de Nvidia?

Alice Huang, una empresaria china y exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed, está en el centro de una presunta operación de espionaje contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, aunque buena parte de su trayectoria profesional sigue rodeada de interrogantes.
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