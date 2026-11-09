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¿Quién es Alice Huang, supuesta espía china, vinculada al jefe de Nvidia?

La trayectoria conocida de Huang se concentra en Megaspeed International, una compañía singapurense especializada en servicios de computación en la nube para inteligencia artificial

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 15:30 -
  • Agencia EFE
¿Quién es Alice Huang, supuesta espía china, vinculada al jefe de Nvidia?

Alice Huang, una empresaria china y exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed, está en el centro de una presunta operación de espionaje contra el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, aunque buena parte de su trayectoria profesional sigue rodeada de interrogantes.

 Foto: redes sociales
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