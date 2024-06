Nicaragua “aclara” que asumirá presidencia del SICA, días después de anunciar su retirada

En esa carta, que se envió a H onduras c omo actual país a cargo de la presidencia pro tempore, los firmantes Ortega y Murillo explicaron que desean “ratificar, confirmar, que Nicaragu a estará recibiendo la presidencia pro tempore del SICA, en los tiempos y modalidades establecidos”.

Nicaragua “aclaró y ratificó” el sábado su disposición de asumir la presidencia pro tempore del Sistema de la Integración Centroamericana ( SICA ), solo dos días después de que el pasado jueves anunciara que se retiraba temporalmente del organismo regional por desavenencias con el resto de países por no elegir como nuevo secretario general a uno de los candidatos presentados por Managua.

Esta aclaración llega solo dos días después de que Nicaragua anunciara se retira temporalmente del SICA, debido a que los Gobiernos centroamericanos no han elegido como nuevo secretario general de ese organismo a un candidato de la terna presentada por Managua.

En una carta suscrita por el canciller Moncada, Nicaragua comunicó al resto de países centroamericanos “que no ejercerá la presidencia pro tempore del SICA y no participará en reuniones o actividades mientras persista este estado de ilegalidad y no se restituya la institucionalidad” de ese órgano de integración.

Según Managua, la institucionalidad se restituye “con el correspondiente nombramiento del secretario general del SICA, derecho que le corresponde a Nicaragua”.

En la misiva, Moncada alegaba que el pasado 16 de noviembre de 2023 presentaron la terna de candidatos para la elección y nombramiento del nuevo secretario general, “que daría continuidad al periodo que corresponde a Nicaragua”, y que en dos ocasiones ha solicitado se convoque a una nueva elección, sin éxito.