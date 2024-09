“El mundo libre, ya no es libre”, dice Bukele en la ONU

En su sexto discurso ante la ONU , indicó que “ hoy el mundo libre, ya no es libre , esto no es una exageración. Tenemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días”.

Bukele aseguró que “mientras El Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro, mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista”.

Además, indicó que “en El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas”.

”Algunos dicen que hemos encarcelados miles pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados”, añadió.

Y agregó: “tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde par construir una arca y cambiar la tormenta”.