Migrantes protestan en frontera sur de México tras fuego en centro migratorio

“Desde hace años demandamos justicia por distintas violaciones de derechos humanos. Hoy en particular exigimos justicia por el incendio y la acción de omisión que tuvo el Instituto Nacional de Migración en donde dejó a compañeros migrantes ”, dijo a EFE David Morales, representante del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.

Aseveró que en ese lugar no hay camas, los baños son insalubres, y no hay agua ni comida para permanecer en ese lugar.

C ENTROS MIGRATORIOS SON DE “TORTURA”

“Desde hace años también hemos hemos dicho, sobre todo a partir de la pandemia , que estos lugares no tienen mecanismos de prevención ni estrategias de seguridad y justamente fue lo que sucedió”, lamentó Morales.

Olman Adonai, otro migrante de ese país, también huyó por temor al encierro.

“Eso no es un alojamiento, la comida no es buena, ahí es más que una prisión, por eso, ya no quisimos entrar aquí”, señaló.

Enrique Vidal, del Centro De Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, indicó que las estaciones migratorias en México deben desaparecer porque se ha constatado que existen celdas y maltrato.

“Estas instalaciones son ilegales en tanto no reconocen que una privación de libertad debe sujetarse a los estándares internacionales”, añadió. EFE