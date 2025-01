México recibe a deportados de otros países desde EEUU pero niega ser “tercer país seguro”

Sheinbaum hizo estas declaraciones tras recibir críticas de la oposición por informar el lunes que, del 20 al 26 de enero, en la primera semana de la presidencia de Trump, México ha recibido 4,094 deportados , pero no todos mexicanos.

"Por razones humanitarias, no podemos no atender a las personas", declara la presidenta Sheinbaum sobre las deportaciones

La gobernante mexicana argumentó que ella encabeza un “gobierno humanista” y que en las administraciones anteriores de ambos países México ha recibido migrantes de otras nacionalidades.

“Nosotros, como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, no atender por razones humanitarias a las personas, y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo”, subrayó.