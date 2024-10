Hondureña vende a su hija de 14 años en México por 1,500 pesos

Quien la tenía privada de su libertad era un sujeto de 21 años, aunque, de acuerdo con la Fiscalía, él no era el único que había “comprado” a la menor.

A través de un carta escrita a mano, la víctima describió parte de sus abusos e identificó a dos hombres, con quien estuvo forzosamente porque, en distintos momentos, pagaron dinero a su madre: Feliciano y don Choco.

“Tengo miedo de que me vuelva a vender y me pegue. Me da miedo que ‘don Chocho’ vaya por mí y mi mamá me entregue. También me da miedo que vaya por mi Feliciano, que es con quien yo vivía en Matehuala, porque él me pegó con el machete, también se enojó Feliciano porque ya no quería con él y me agarraba cuando yo estaba dormida porque me quería embarazar”, narró la adolescente.