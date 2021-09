México exige a EEUU resolver crisis migratoria, una bomba de alcance regional

La crisis que desató el flujo masivo de haitianos hacia Estados Unidos crece como una bomba de tiempo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, urgió este miércoles a desactivar pasando de la retórica a la acción.



Su llamado refleja la gravedad de un problema que se extiende por toda la región, con decenas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, agolpados desde hace varias semanas en las ciudades mexicanas de Tapachula (frontera sur con Guatemala) y Ciudad Acuña (norte, limítrofe con Texas).



Huyendo de la pobreza y el caos, buscan refugio en Estados Unidos, muchos después de recorrer una decena de países como Panamá y Colombia, en cuya frontera están varados unos 19.000 migrantes, mayoritariamente haitianos.





'¡Ya basta de discurso! ¡Ya hace falta la acción!', dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina, al recordar que Estados Unidos ofreció 4.000 millones de dólares para invertir en los países donde se origina la migración indocumentada.



'Había el compromiso de que iban a invertir 4.000 millones, 2.000 para Centroamérica y 2.000 para México. No ha llegado nada, nada', se quejó el mandatario izquierdista, que plantea atacar las raíces del fenómeno con inversión social.



Su propuesta estaba orientada inicialmente a Guatemala, Honduras y El Salvador, pero la llegada de haitianos complicó aún más el panorama.



López Obrador matizó su reclamo indicando que ve 'buen ambiente' en la Casa Blanca, pues el presidente Joe Biden 'sí está interesado' en resolver el problema'.



'Hay condiciones inmejorables para suscribir un buen convenio para el desarrollo de América Latina y el Caribe, y en particular en los países de Centroamérica, entonces vamos a esperar. Yo creo que sí va a haber los resultados', confió.

Miedo y desespero

Los migrantes haitianos llegan principalmente desdeadonde habían emigrado tras el terremoto de 2010 que dejó unosenAunque tenían una vida hecha en los países de acogida, algunos aseguran haber salido por elpara renovar sus permisos de trabajo en medio de la pandemia deOtros, simplemente, buscan reunirse con su'Estamos desesperados porque mucha gente tiene ey ahora ellos estánpor igual', dijo a la AFP Maximil Marcadieu, de 28 años, quien partió desdeel 21 de julio y arribó hace una semana aCientos dehan sidoesta semana adonde los aguarda un país afectado por la py elagravado tras el asesinato del presidente haitianoel 7 de julio de 2021.Por eso la zozobra reina entre los migrantes que desde hace una semana acampan en esta ciudad bañada por elalgunos bajo un puente fronterizo y otros en parques.

Vea: Las precarias condiciones del campamento de migrantes bajo un puente en Texas



Chickel y sus gemelos de diez años salieron de Chile, y tras cruzar Sudamérica y Centroamérica, llegaron a México.



Consternada, la haitiana Marie Chickel, de 45 años, no pudo dormir ante rumores de que las autoridades migratorias iban a desalojar el campamento montado en un parque. 'Si la migración me encontrase aquí, no sé a dónde puedo ir', manifestó.



La nueva oleada migratoria se desató luego de que Washington ampliara la vigencia del Estatuto de Protección Temporal (TPS) para todos los haitianos que estaban en Estados Unidos el pasado 29 de julio o antes.



Como ocurrió a finales de 2020 tras la elección de Biden, esta decisión provocó lo que algunos analistas denominan un 'efecto llamada' que impulsó a miles de migrantes a emprender una carrera hacia la frontera con Estados Unidos.