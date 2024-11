Maduro advierte tras sanciones: “Nunca entregaré el bastón de mando”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condecorará a los 21 cargos chavistas sancionados este miércoles por Estados Unidos, a quienes Washington acusa de “represión” y de intentar “robar” las presidenciales de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

“He dado la orden de crear, en los próximos días, la condecoración, la alta condecoración de la república, que llevará el nombre de Victoria de Ayacucho. Le voy a colocar la condecoración (...) a cada uno de estos hombres, de estos seres que han sido hoy agredidos”, anunció Maduro en un acto transmitido por el canal estatal VTV.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos sancionó a un grupo de “eminentes hombres” del país suramericano, entre ellos “líderes militares”, a quienes el chavista considera “excelentes profesionales”.

“Si no fuera tan serio el tema de las agresiones, a través de las llamadas sanciones, yo diría que es risible y ridículo lo que han hecho. Me atrevería a decir que son unos ridículos y que nos reímos de sus sanciones, pero no lo voy a hacer”, manifestó.