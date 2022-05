Madres hondureñas homenajean a migrantes muertos en México

Rebeca todavía tiene la esperanza de volver a ver a sus hijos con vida. “No me cansaré de buscarlos, una como madre no quisiera que migraran, pero cuando los hijos toman la decisión no hay quien se lo saque de la cabeza”, expresó.

Por más de dos horas los familiares estuvieron en el punto del trágico accidente.

Aunque esta es la edición XVI de esta caravana, para muchas madres es la primera vez que caminan con la ayuda de la organización Movimiento Migrante Mesoamericano para dar con sus hijos e hijas.

Por su parte, Rubén Figueroa, miembro del Movimiento Migrante Mesoamericano, indicó que no hay una cifra oficial del número de personas desaparecidas porque no hay un mecanismo eficaz para contabilizarlas.

“Las familias de los migrantes no pueden denunciar en su país de origen porque lo primero que les dice la autoridad es que no desapareció en su país; para que ellas puedan poner su denuncia cuesta mucho”, expresó.