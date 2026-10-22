Macron anuncia restricciones a las manifestaciones en Francia y convoca un Consejo de Defensa

Francia. El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que las autoridades restringirán las manifestaciones en los próximos días para restablecer el orden tras los disturbios del pasado sábado y convocó un Consejo de Defensa para el viernes con el fin de adoptar medidas adicionales de seguridad. En una declaración tras mantener una reunión con responsables de seguridad interior, Macron explicó que los prefectos podrán prohibir las concentraciones que no estén convocadas por organizaciones sindicales cuando exista riesgo de alteración del orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas podrán celebrarse pero por itinerarios alternativos para proteger los comercios y los edificios públicos. "La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días", declaró Macron tras los disturbios registrados el 17 de octubre en varias ciudades francesas al margen de las protestas masivas contra el encarecimiento del coste de la vida. Y precisó: "Cuando se trate de organizaciones sindicales que quieran seguir manifestándose, los prefectos propondrán recorridos alternativos. Cuando no sean organizaciones sindicales, prohibiremos las concentraciones siempre que sea posible, para garantizar la calma y proteger los comercios y los edificios públicos".

Las solicitudes de manifestaciones que se presenten se examinarán "conforme a la ley" y se les propondrán "itinerarios alternativos para proteger los centros urbanos, especialmente comercios y edificios públicos". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Así las cosas, "para los próximos días y, en particular, para el sábado -continuó-, la línea de actuación está claramente definida: allí donde se pretendan organizar manifestaciones o concentraciones sin legitimidad para hacerlo, serán prohibidas por los prefectos. No es el momento de hacerlo; queremos que la calma vuelva a todas partes". El jefe del Estado atribuyó de nuevo parte de los incidentes del 17 de octubre a grupos organizados de ultraizquierda. "El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación", enunció Macron. También distinguió esas acciones de otros delitos cometidos durante los disturbios y frente a los que "debemos actuar con la máxima firmeza, aunque no sean de la misma naturaleza", dijo.