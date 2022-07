López Obrador pide parar producción de refrescos y cervezas por sequía en Nuevo León

“Hay dos empresas que distribuyen refrescos, tengo entendido que una de ellas ya aportó ( agua ) y otra no. Entonces, llamaría a todas para que apoyaran, lo mismo en caso de la cerveza. Pueden decir que ya están aportando, pero si se complica más la situación hay que seguir aportando e incluso detener la producción , apoyar a la gente”, comentó López Obrado r.

“Hoy recibí un informe del maestro Bernardo Bátiz acerca de lo de Nuevo León. Y en otros estados lo s Gobernadores están actuando y no es, afortunadamente, tan delicada la situación, pero hay que pensar en la gente. Las empresas que tomen esa decisión van a ser apoyadas por nosotros, podemos llegar a acuerdos para que no se vean tan afectadas.

Este lunes, Grupo REFORMA publicó que la sequía que padece Nuevo León no sólo está afectando el abasto de agua en la zona metropolitana de Monterrey, sino que también está poniendo en riesgo al hato de reses en la entidad, que para las próximas semanas caerá en 15 por ciento derivado de la falta del líquido, advirtieron ganaderos.

Adrián de la Garza Tijerina, presidente de la Unión Regional Ganadera de Nuevo León, expresó que el hato reproductivo -conformado por unas 620 mil vacas y que al año producen en promedio unos 320 mil becerros- se ha venido reduciendo por los efectos de la sequía.

Señaló que, ante la escasez de agua, los ganaderos prefieren vender las reses para producción de carne en lugar de que se mueran de sed o falta de alimento y no sacarles dinero.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario mexicano mencionó que las refresqueras y cerveceras no se verían afectadas con aportar agua a la población.

“Hay casos en donde no se puede parar una empresa porque el reinicio de su actividad llevaría un año; eso nos lo han dado a conocer, por ejemplo, las empresas acereras.

“Pero hay otras que sí podrían ayudar, por ejemplo las cerveceras o las refresqueras que, en el caso de Nuevo León, tomen la decisión de no consumir agua para cerveza, para refrescos y que se destine toda el agua para uso doméstico, que nos ayuden en eso”, dijo.

Vea: Los impactantes videos del gigantesco oleaje que golpea las costas de Hawái

El presidente destacó que el Gobierno federal está actuando para combatir la sequía en el Estado y recordó que incluso Adán Augusto López, titular de la Segob, ya se reunió con empresarios.

“Se está actuando, en Nuevo León fue el Secretario de Gobernación, habló con empresarios. Lo cierto es que sí están ayudando, pero es grave la situación en Monterrey y toda la zona conurbada.

“Vamos a seguir pidiendo más apoyo tanto de quienes tienen agua para riego, que ayuden, que se solidaricen con la población que necesita el agua en las ciudades, en la zona metropolitana y también que se sumen todas las empresas y que ayuden”, agregó.