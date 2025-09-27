Kim Jong-un urge a "fortalecer" su programa nuclear entre apertura al diálogo de EE. UU.

Pionyang, Corea del Norte.

El líder norcoreano Kim Jong-un urgió a "fortalecer y mejorar" las capacidades nucleares de Pionyang como "columna vertebral" de su soberanía nacional, afirmó este sábado la agencia estatal KCNA, en medio de la apertura de Estados Unidos al diálogo y las aspiraciones de desnuclearización de Seúl. "Debemos fortalecer y mejorar constantemente el escudo y la espada nucleares capaces de defender de manera fiable la seguridad de la soberanía nacional", citó KCNA a Kim, durante un encuentro el viernes con científicos y oficiales.

El mandatario afirmó que dará "la máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear", a la que calificó de "poderoso elemento disuasorio". Esta reunión tuvo lugar después de que la misión permanente de Pionyang ante la ONU defendiera la semana pasada que su condición de Estado con armas nucleares es "irreversible" al estar recogida de manera permanente en su legislación, ante las críticas de EE. UU.

Presión de Washington

Corea del Norte sigue insistiendo que no negociará su desnuclearización pese a la presión de Washington, Seúl y Tokio; e incluso frente a los recientes gestos de reconciliación surcoreanos y el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con Kim.