¿Quién es el Juan Carlos P, el “CR”?; su vida en narcocorridos

Para saber detalles de la vida de Juan Carlos “P”, el “CR”, miembro del Cártel de Jalisco Nueva Generación y principal sospechoso de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo, basta con escuchar los corridos que circulan en la red.

En las canciones, que contienen información que coincide con los datos que las autoridades poseen sobre él, se presumen su origen, inicios y la zona donde estuvo y opera, y se relatan sus gustos y aficiones.

Se trata, sin embargo, de piezas interpretadas por grupos o solistas de reconocimiento local y poco conocidos.

“Si vengo de mero abajo, eso más gusto me da”, se dice en “El CR”, interpretada por Chuyín Corona.

“Soy un hombre pa’ matar / cuando tuve mis inicios se me dio esa habilidad / ingeniando bien los ‘clavos’, carros, trocas y demás / por los Lagos de Moreno, la Perla y Tepatitlán / arreglando bien los autos a la empresa fui a ingresar.

“Sigo yo la misma línea, cuatro siglas rifan ya / con don Menchito o el Grande mucha sombra el árbol da / Carlitos ya se despide o el ‘CR de la Sierra’”.

Según otro de los corridos, el “CR” fue detenido alguna vez por los militares, pero recuperó la libertad con un soborno.

En la canción “Por Clave CR”, Grandes Shakas destacan que le gustan las fiestas, los corridos, los deportivos, los Rolex y la ropa de diseñador.

El capo, y cuyo nombre se popularizó después de que el Ejército lo señaló como responsable principal de privar de la libertad al mando militar, presume su poder en Tapalpa, uno de los municipios de Región Sur del Estado donde lidera la plaza.

“Yo soy dueño de estos terrenos donde hay pinos y aquí en Tapalpa la navego muy tranquilo, firme en el cartel / CJNG las iniciales de la bandera que cargo /cuando me tentaron la frontera levanté al perro más bravo / y nueve que lo venían cuidando, a vergazos los arremangamos.

“Mi carnal es el ‘Mane’, siempre anda aquí a mi lado / tiene güevos con estilo, no lo cuquen porque se aparece el diablo”.

Dicho “Mane”, no se descarta, podría ser José Manuel “P”, detenido por soldados en Chiquilistlán el 6 de enero, y a quien también se le han compuesto corridos como “El corrido de ‘El Mane’”.

En las historias también se deja entrever que conoció el mundo del narco por medio de su padre.

“Con el tiempo yo me gané la confianza y también el orgullo de mi padre / a los 14 me rifé con una carga / el tiro fue hasta Guanatos, así fue como empecé / la neta no sé ni cómo la libré”, dice Materia Imperial en “El de Tapalpa”.

En “Una Historia del CR”, también de Grandes Shakas, el capo se jacta de haber sobrevivido a una balacera con las autoridades.

“Mi sitio es Tapalpa, nomás pa’ que se den un quemón / con todita mi familia la recorro yo.

“Estaba toda mi gente presente cuando menos lo esperaba el Gobierno nos cayó / nos empezaron a rafaguear / pero lo que más les caló, ni robarme ni matar pudieron.

“Entre una lluvia de balas me logré pelar / gracias a mi Ángel de la Muerte la alcancé a librar / sigo firme con mi apá, para laborar”.

Grupo Élite Sierreño, por su parte, cuenta sobre sus gustos por las fiestas extensas y la música en vivo, en “De mi vida El CR”.

“Desde morro ya miraba todo el rollo y me empecé a jalar macizo / siempre he sido aventado y lo que nunca me ha faltado fue colmillo / con los gringos me mirarán bien seguido, dando el rol o llevando su surtido / con mi hermano que siempre me echó la mano estoy de más agradecido.

“Con esta yo me despido / en la sierra muy tranquilo, siempre me han de mirar / con dos verdes siempre ando al tiro, por si sale algún pendiente, listos pa’ trabajar”.

Algunos de los pobladores de Tapalpa han expresado a las autoridades estar hartos de El “CR” y su gente, informaron fuentes extraoficiales.