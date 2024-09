Florida demanda al Gobierno por no informar sobre liberación de ‘inmigrantes criminales’

En la queja, Moody pide medidas cautelares para poder ver los registros que muestren las discusiones entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y el buró federal de prisiones, y en concreto saber si es que los funcionarios de la primera se negaron a tomar la custodia de los inmigrantes liberados de las prisiones.

Moody se refirió incluso a las recientes informaciones sobre la presunta toma de control de un complejo de apartamentos en Colorado a manos de una “pandilla criminal extranjera”, en alusión a la banda transnacional Tren de Aragua, un extremo que ha sido desmentido por la Policía local.

La jefa interina del Departamento de Policía de Aurora (APD), Heather Morris, dijo a la prensa que “los pandilleros no se han apoderado” de los apartamentos The Edge of Lowry, ubicados en el límite entre Aurora y Denver. “No estoy diciendo que no haya pandilleros que no vivan en esta comunidad”, matizó la oficial. EFE