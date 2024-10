Evangélicos piden votar en “nombre de Dios” por Trump

“No está permitido pedir el voto para ningún aspirante o partido, pero absolutamente todos somos conscientes aquí de quién defiende la palabra de Dios y los valores de la Biblia, y quién no”, explica a EFE un miembro de la iglesia Ephrata Community Church , muy cerca de Lancaster (Pensilvania), que prefirió no identificarse.

La mayoría de la comunidad evangélica de Pensilvania ya ha decidido su papeleta para las elecciones de Estados Unidos y, aunque dentro de sus iglesias no resuena el nombre de ningún candidato, los feligresas saben que cuando los pastores hablan de la importancia de votar, realmente quieren decir: háganlo por Trump.

Aunque no aclara si está afiliada a la corriente NAR, el pastor de la iglesia de Threshold Church de Lancaster, Josh Tarnowski, no muestra el menor reparto en entrar en política en sus sermones: “Le decimos a cada sistema gubernamental demoníaco que piensa que tiene el control sobre nosotros, que su época está llegando a su fin”, decía el pasado domingo a sus feligreses.

Y preguntado por EFE a quién se refiere, no nombra a nadie pero lo deja claro: “Hay un partido que quiere acabar con las fronteras que han sido creadas por Dios (...) No permitimos que los niños voten o conduzcan, pero sí que puedan cambiar de sexo. No tiene ningún sentido”, dice, de nuevo aludiendo a la ‘cuestión trans’ tan cara a los republicanos.