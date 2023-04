“Mi esposa dio su vida por mis hijos”: relato de testigo de masacre en EEUU

El asesinato de cinco hondureños en Texas, Estados Unidos, ha conmocionado al país. El crimen ocurrió la noche del viernes. El hechor, un hombre de nacionalidad mexicana se halla prófugo. Las autoridades locales han ofrecido por él una recompensa de 5 millones de dólares.

Jefrey Rivera, uno de los sobrevivientes de la masacre habló este sábado con el canal HCH. Dijo que, Francisco Oropeza, de 39 años, vecino de ellos, estaba en estado de ebriedad “porque se le enredaba la lengua” y que se había molestado porque la familia le pidió que no realizara disparos, ya que era muy tarde y tenían a un bebé durmiendo.

“Yo miré que el hombre venía con un rifle para adentro de la casa, entonces me fui a traer algo y encontré un machete, pero cuando lo agarré escuché todos los disparos”, expresó Rivera.

Agregó: “Yo sólo me acordé de los niños y dije ‘le voy a jugar la vuelta’, entonces me metí por otro lado de la casa y él me disparó, entonces me devolví para la parte de atrás para ir a la sala y ahí nos vimos cara a cara”. Rivera cuenta que tras eso, Oropeza le dijo: “Hoy sí te mato”, fue entonces que él le contestó: “ mejor te mato yo primero porque ya me chingaste a mi familia”.