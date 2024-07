A 100 días de las elecciones, Harris gana impulso y J.D. Vance lastra a Trump

Estas actividades se suman a las videoconferencias que se han ido organizando casi a diario durante la semana por diferentes grupos de electores . La primera de esas reuniones la convocó el pasado domingo ‘Win With Black Women’, que congregó a un récord de 44.000 mujeres afroamericanas y recaudó 1,6 millones de dólares en solo tres horas.

Una energía que no se veía desde Obama

Enseguida, Harris adoptó un tono mucho más agresivo que el de Biden, tomando por sorpresa a la campaña republicana , que no esperaba un cambio tan drástico.

No obstante, Trump ha recurrido a ataques personales para ir contra Harris, quien en 2021 se convirtió no solo en la primera mujer en alcanzar la Vicepresidencia sino también en la primera persona afroamericana en ocupar ese cargo y la primera de origen indio o asiático en hacerlo.

“Están tratando de convertirla en una... digamos Margaret Thatcher”, empezó Trump, refiriéndose a la exprimera ministra británica. “No lo creo. No va a suceder. Margaret Thatcher no se reía así. ¿Lo hacía? ¿Se reía? Si lo hubiera hecho, no habría sido Margaret Thatcher. Es muy simple”, dijo.

A pesar de estos ataques, y aunque aún faltan 100 días para la jornada electoral del 5 de noviembre, las encuestas ya vislumbran una contienda reñida.

Un sondeo publicado el jueves por el diario The New York Times y Siena College situaba a Trump solo un punto porcentual por delante de Harris, con un 48% de los apoyos frente a un 47%. EFE