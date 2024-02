Nayib Bukele aspira a ganar con solvencia su segundo mandato

Bukele se presenta a la reelección tras un polémico fallo de la Corte Constitucional , que lo facultó para postular sea un segundo mandato consecutivo, aunque la carta magna salvadoreña no lo permitía. El mandatario recibió el 30 de noviembre una licencia parlamentaria de seis meses para lanzarse a la campaña.

No hay un resultado extraordinario de bukele más allá de seguridad, está en la media de la región.

“El presidente Bukele, con un estilo peculiar, abordó las preocupaciones de seguridad de los salvadoreños, reduciendo significativamente la oposición. Ahora, este proceso electoral plantea interrogantes, ya que la Constitución prohíbe la reelección, pero estas prácticas no son ajenas a la región y se han replicado, como en Honduras”, reflexionó Dumas.

El experto también es del criterio que la región no está preparada ni madura para estos procesos de reelección, ya que existe una inclinación al abuso de poder y concentración del mismo, lo que representa riesgos graves para la democracia.

“Su experiencia previa en los partidos Arena y el Frente Farabundo Martí, así como su exitosa gestión como alcalde de San Salvador, le aseguran prácticamente una reelección con aproximadamente un 80 % del voto electoral. Esto también le garantizará el control de la Asamblea Legislativa y las alcaldías, generando temor en la oposición, que percibe la posible creación de una figura dictatorial”, externó Barrientos.

“En cuanto a la reelección, considero que su impacto variará según la idiosincrasia de cada país centroamericano, por ejemplo: en Nicaragua, los Ortega han actuado como dictadores, pero esto no ha tenido un impacto significativo fuera del país; Costa Rica funciona como una democracia independiente; Guatemala, con su frecuente cambio de partidos políticos, no permite la reelección; y en Honduras, el caso de Juan Orlando Hernández ha quedado marcado negativamente en la clase política. Por lo tanto, no creo que la región se vea afectada de manera significativa por la reelección”, resaltó el jurista en conversación con este rotativo.

Con millones de electores salvadoreños, en los comicios también será renovado el Congreso, actualmente dominado por el oficialismo y sus aliados, y que tendrá 60 diputados en vez de los 84 de ahora tras una reforma electoral.