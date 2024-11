Edmundo González afirma estar “preparado” para una eventual detención en Venezuela

No será, admite, una coyuntura fácil: “Bueno, habrá un pulso, una tensión”. “Lo recomendable para el país” sería la salida de Nicolás Maduro , “por la salud de todos los venezolanos ”, apunta.

“Lo que no tengo es boleto todavía, pero mi plan es estar allí. Los planes están en regresar a Caracas para el 10 de enero y tomar posesión del cargo ese día”, afirma.

El exdiplomático confía en que si regresa a Caracas para asumir la Presidencia no será detenido, pero asegura que está “moralmente preparado” en caso de que se produzca.

“Es una cuestión de los mandos militares de los generales nombrados por Maduro, pero eso es una cúpula muy pequeña”, con la que, asegura, no ha tenido contactos.

El dirigente opositor no ha hablado personalmente con Trump aunque, explica, los equipos de ambos han mantenido contactos en Washington.

En España se siente “como en casa” y evita entrar en cuestiones de política nacional, pero destaca que en sus conversaciones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha encontrado “manifestaciones de afecto positivas y de respaldo”.

“En ningún momento tengo nada de qué quejarme de lo que se ha hecho hasta ahora”, asegura.

González Urrutia dice no temer por su seguridad personal, como tampoco por la de su familia en Caracas: “Cuando yo negocié mi salida a España hubo un acuerdo de algunas garantías”.

“Una de ellas es la de no intervenir con mi familia, no meterse con mi familia allá”, concluye. EFE