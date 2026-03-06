Conflicto en Irán amenazaría los planes económicos de Trump

Washington, Estados Unidos.

Las consecuencias de la intervención militar de Estados Unidos en Irán se empiezan a ver en el encarecimiento de los precios de la energía y en un incremento de la incertidumbre financiera, situaciones que se enfrentan a un riesgo mayor de escalada económica y política para el Gobierno de Donald Trump si el conflicto se prolonga. Expertos económicos alertan de que la economía estadounidense, que ya atravesaba una situación complicada con una inflación que se resiste a caer, un mercado laboral debilitado y la incertidumbre de una política arancelaria cambiante, puede enfrentarse a una crisis más seria en función de la duración de la intervención en esa zona de Oriente Medio.

En este sentido, el economista y jefe del Departamento de la Universidad Técnica y de Agricultura de Carolina del Norte, Alfredo Romero, en declaraciones a EFE, sostiene que lo más importante va a ser ver cuánto tiempo durará la intervención en Irán, porque "si se prolonga, habrá más problemas con el precio de la energía y el precio de la electricidad". "Cuatro o cinco semanas de ataques causarán estragos en el corto plazo; el precio de la gasolina ya se incrementó y lo más probable es que siga aumentando por el cierre del estrecho de Ormuz y esto incrementará los costes de suministro", explicó el experto. Romero afirmó que "si otros bienes y servicios tampoco pueden pasar por el estrecho de Ormuz y tienen que dar la vuelta por África, se van a añadir costes a los precios de otros muchos productos".

Preguntado por si aumentarán las dificultades de muchos ciudadanos de Estados Unidos para afrontar el coste de la vida, afirmó que "definitivamente va a ser un choque para los bolsillos de la familias". "Tras cinco años de precios altos, esperábamos que las tasas de interés bajaran, pero si se alarga este conflicto y el precio de la gasolina se incrementa, habrá costes adicionales al bolsillo y se postergará el respiro que las familias necesitan", explicó Romero.

El crudo se dispara, sube el galón