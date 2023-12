Conmoción por asesinato de alcalde y cinco indígenas

El representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, condenó hoy su condena por el asesinato del alcalde de Guachené y llamó a frenar la ola de violencia.

"Expreso mi absoluto rechazo al asesinato del alcalde de Guachené, Cauca, Elmer Abonía Rodríguez. Es imperativo frenar la violencia en el departamento y avanzar hacia la consolidación de la paz en los territorios", manifestó Ruiz Massieu en su cuenta de X.

El senador Humberto de la Calle, que fue el jefe del equipo negociador del Gobierno en el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, también condenó el asesinato y aseguró que Abonía Rodríguez, que hace poco "clamó sin éxito contra la inseguridad en su tierra, ahora cae asesinado. No hay derecho".

"Hemos convertido el homicidio en parte del paisaje", añadió De la Calle.

Entre tanto, el excandidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que "el Cauca no se merece esta violencia, no hay derecho", al tiempo que aseguró que "el Gobierno no ha sido capaz de responderle a un pueblo que lo apoyó mayoritariamente" en las elecciones presidenciales de 2022.