China pide a EEUU encontrar “terreno común” por el bien económico global

China y EE. UU. deben “encontrar un terreno común por el bien de la recuperación económica global”, apuntó hoy el Diario del Pueblo, periódico portavoz del Partido Comunista chino, antes de la posible visita a Pekín del secretario de Estado del país norteamericano, Antony Blinken.

“Estados Unidos no ha abandonado su obsesión de tratar a China como un supuesto competidor estratégico. Pero lo que la parte estadounidense debe entender es que la competencia sirve para aprender unos de otros, ponerse al día y progresar juntos. Los ‘si tú pierdes, yo gano’ no funcionan. Los enfoques ciegos contra China no funcionan”, indicó el periódico.

Aunque Pekín no ha confirmado la visita, varios medios estadounidenses han apuntado en las últimas semanas que Blinken podría aterrizar en Pekín el próximo domingo y permanecer en la capital china hasta el lunes.