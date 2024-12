El CEO de UnitedHealth reconoce defectos en sistema de salud de EEUU

El director ejecutivo de la compañía de seguros médicos UnitedHealth, Andrew Witty, reconoció que el sistema sanitario de Estados Unidos necesita reformas, después de que la semana pasada fuera asesinado a tiros Brian Thompson, CEO de su subsidiaria UnitedHealthcare.

“Sabemos que el sistema de salud no funciona tan bien como debería y comprendemos las frustraciones de la gente. Nadie diseñaría un sistema como el que tenemos”, indicó en una columna de opinión para The New York Times, en la que también lamentó la muerte de Thompson.

Witty, líder de la primera aseguradora de EEUU, expresó además que el sistema sanitario del país “es un mosaico construido a lo largo de décadas” y que la “la misión” del grupo UnitedHealth es ayudar a que funcione mejor”; admitiendo que en EEUU aún no se ha llegado al punto de contar con una estructura que brinde atención de alta calidad y bajo coste.